На набережной Дубны начали вырубать сухостойные деревья

Беспрецедентный по масштабам проект продолжается в Дубне. Сейчас стартовала вырубка сухостоя на набережной имени Менделеева в Дубне. Здесь уберут 100 аварийных деревьев. Работы проведут на территории вдоль всей зоны променада — а это 12 га. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ранее в Дубне муниципальное учреждение «Чистый город» получило 170 порубочных билетов, в каждом — разрешение на вырубку от 1 до 30-40 деревьев. Все работы проводятся во дворах многоквартирных домов городской застройки, в частном секторе, у парковок градообразующих предприятий. Убирают деревья, которые представляют угрозу для жителей.

Такой большой чистки от сухостоя в Дубне не было давно. В первую очередь работают по заявкам жителей Дубны, отправленные в муниципалитет и на платформу «Добродел». Здесь, как правило, речь идет об опасных березах, соснах, тополях, канадских кленах, нависающих над дорогами, домами, детскими площадками.

Также работы уже проведены в 9 дворах, где в этом году проводится комплексное благоустройство. Весь сухостой вырубили по согласованию с жителями.

«В этом году проводим огромный объем работ. Долгое время эту задачу никто не решал. Особое внимание — дворам и нашей набережной. Это любимое место отдыха горожан и гостей города. Каждую неделю проводим здесь мероприятия для детей, организуем концерты Дубненского симфонического оркестра. Считаю, на набережной должно быть не только приятно проводить время, но и безопасно», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

Весной коммунальные службы расчистили от сухостоя и больных деревьев хвойных пород, пораженных короедом, территорию вокруг мемориального комплекса «Братские могилы».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.