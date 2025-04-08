На мягких лапках: эколог рассказал, где в Подмосковье водятся рыси

В Подмосковье обитает около 30 рысей, представителей семейства кошачьих видели в Волоколамском, Рузском и Дмитровском округах, сообщил РИАМО эколог, автор Telegram-канала о научных проблемах госуправления Илья Рыбальченко.

«Рыси предпочитают глухие, захламленные валежником леса, где можно спрятаться от посторонних глаз и устроить засаду на добычу. В Подмосковье их чаще всего замечают на западе и севере области. Недавние наблюдения подтверждают присутствие рысей в Волоколамском и Дмитровском округах. Кроме того, в Рузском городском округе зимой 2024 года были зафиксированы четыре особи», — рассказал Рыбальченко.

Суммарно популяция рыси в Подмосковье составляет около 30 особей. Количество крупных кошек варьируется от доступности пищи, особенно зайца-беляка, который составляет основную часть рациона рыси.

«В середине 1980-х годов, когда популяция зайца-беляка была на пике, численность рысей в Подмосковье достигала 26–51 особи. Однако к 1994 году вслед за снижением численности зайцев количество рысей сократилось до 12 особей», — отметил собеседник.

В начале 2000-х годов в регионе стало водиться больше зайца-русака. От этого численность рысей начала увеличиваться. Сейчас популяция стабилизировалась на 30 особях.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.