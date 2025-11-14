На международном форуме EnergySpace в Москве обсудят энергетику будущего

9 декабря в московском Центре событий РБК пройдет Международный энергетический форум «EnergySpace» . Мероприятие организовано при официальной поддержке и с участием Министерства энергетики Российской Федерации, сообщили организаторы.

Форум станет экспертной площадкой для диалога по вопросам низкоэмиссионного развития энергетической отрасли, презентации передовых технологических разработок и распространения наиболее успешных практик в топливно-энергетическом комплексе. В центре обсуждения окажутся темы технологического суверенитета и импортонезависимости, оснащения и инжиниринга в нефтегазовой сфере и электроэнергетике, инвестиционной привлекательности ТЭК, а также инноваций, обеспечивающих равноправный доступ к энергоресурсам.

Откроет программу Пленарная сессия «Технологический суверенитет и импортонезависимость как основа развития ТЭК». Ее модератором выступит Эдуард Шереметцев, заместитель министра энергетики РФ. В ходе дискуссии участники определят формы и механизмы кооперации между государством, корпорациями и научными организациями для ускоренного внедрения российских технологий в ключевых сегментах, создание защищенных интеллектуальных цифровых систем управления стратегическими объектами, а также возможности квантовых технологий для безопасности ИТ-инфраструктуры ТЭК.

Центральным мероприятием форума станет Пленарная сессия «Энергия будущего: инновации для устойчивого развития и справедливого доступа к энергии» под модераторством Руслана Эдельгериева, помощника Президента РФ. В рамках дискуссии будет оценена значимость климатической проблематики в современной мировой энергетической повестке, углеродное регулирование как стимул для комплексных решений в области устойчивой экономики, влияние национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии» на формирование низкоуглеродных решений, инвестиционная емкость проектов в сфере возобновляемых источников энергии.

Среди приглашенных спикеров заявлены:

Андрей Рюмин, генеральный директор ПАО «Россети»;

Кирилл Комаров, первый заместитель генерального директора — директор Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом»;

Наиль Маганов, генеральный директор ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина;

Сергей Цивилев, министр энергетики Российской Федерации;

Егор Лунин, заместитель генерального директора АО «Полипласт»;

Руслан Гиззатуллин, член правления — управляющий директор СИБУР и другие.

Также в программе запланированы отраслевые треки: «Нефтегаз-2030: оборудование, инжиниринг, технологии», «От зависимости к устойчивости: отечественное оборудование для генерации и передачи электроэнергии» и «Инвестиционный потенциал ТЭК: от стратегии к реализации».

В течение всего дня будет функционировать экспозиционная зона. Здесь гости смогут ознакомиться с новейшими технологиями для промышленности, а компании-участницы — представить свои продукты и решения потенциальным клиентам.

Организационно-техническое сопровождение мероприятия обеспечивает АНО «Агентство экономического развития». Форум проходит при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палаты РФ. Стратегическими партнерами выступают АО «ГК Полипласт» и ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина. Официальные партнеры — СИБУР, ООО «ПК „ИнтерПрицеп“, ООО „Кистоун Лоджистикс“, ООО АТБ „Электроника“.

Адрес проведения: Москва, Центр Событий РБК, Космодамианская набережная, д. 52, стр. 7.