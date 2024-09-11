На Международном антифашистском форуме в Москве осудили нацизм на Западе

На Международном антифашистском форуме призвали к борьбе с искажением истории

Организаторами юбилейного мероприятия выступили Международный союз бывших малолетних узников фашизма, Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашизма и Общероссийская организация «Офицеры России». В состав оргкомитета вошли представители ветеранских, молодежных и общественных организаций, вузов, религиозных конфессий, национальных диаспор, а также профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации.

В ходе форума участники приняли резолюцию, в которой решительно осудили попытки западных стран фальсифицировать и исказить историю Великой Отечественной и Второй мировой войн, а также умалять роль народов СССР в разгроме фашизма в 1945 году.

Участники мероприятия призвали к решительному осуждению героизации фашистских преступников, росту русофобии на Западе, а также к пресечению ангажированного освещения западными СМИ событий на Украине и в России. Отдельно была осуждена военно-политическая поддержка Западом киевского режима.