На лыжной базе в Егорьевске идут работы по благоустройству

Лыжная трасса в Егорьевске — это основное место проведения соревнований муниципального и межмуниципального уровня по лыжным гонкам и легкой атлетике, занятий спортсменов спортивной школы «Виктория» (здесь тренируется порядка 200 человек), а также место организации активного отдыха и оздоровления жителей муниципалитета. Глава округа Дмитрий Викулов вместе с председателем местного совета депутатов м Михаилом Лавровым проинспектировали ход работ по подготовке лыжной базы к предстоящему зимнему сезону. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сейчас на территории идет благоустройство. На участке протяженностью около 1 км часть работ выполнены. Специалисты окосили траву, расширили повороты, где необходимо укрепили грунт дополнительной естественной опорой, убрали заболоченные места и при помощи щепы создали ровную поверхность. Это важный этап, который обеспечит безопасность и повысит качество тренировочного процесса спортсменов. Кроме того, сделан капитальный ремонт административного здания, проведено новое освещение трассы, обеспечено постоянное обновление спортивного инвентаря.

«Вошли в государственную программу, сейчас идет техническое согласование и подготовка документации, чтобы можно было приступать к проектно-изыскательским и строительно-монтажным работам», — отметил Дмитрий Викулов.

«Ежегодно к зимнему сезону выполняются работы по улучшению состояния трассы. Это благоприятно влияет на результаты подготовки лыжников и качество активного отдыха жителей в зимний период. Важным этапом модернизации трассы станут работы в ходе благоустройства лесопарка «Жукова Гора», на территории которого расположена лыжная база. Необходимо создать более сложный рельеф и расширить трассу, чтобы она соответствовала современным стандартам. По наказам жителей обустройство лесопарковой зоны вошло в народную программу «Единой России» и государственную программу «Формирование современной комфортной городской среды» на 2026–2027 годы», — отметил Михаил Лавров.

Работа по созданию комфортных и современных условий для занятий спортом в Егорьевске активно продолжается, чтобы позволить спортсменам еще лучше подготовиться к соревнованиям различного уровня.

«В этом году на первенство России отобрался Дмитрий Хухлин, также двое ребят примут участие в соревнованиях Центрального федерального округа. Модернизация трассы будет способствовать повышению мастерства наших спортсменов, росту популярности лыжного спорта и привлечению к занятиям большего числа детей и молодежи», — прокомментировала Галина Левина.

Все оставшиеся работы по планировке и подсыпке трассы завершатся в октябре текущего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.