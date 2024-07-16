На Луне нашли пещеру, пригодную для создания первых человеческих баз
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Ученые из США и Италии нашли пещеру на поверхности Луны, которая потенциально подходит для строительства первых лунных баз, сообщает РИА Новости.
Исследование провели благодаря данным, собранным орбитальным зондом НАСА. Ученые обнаружили, что на поверхности Моря Спокойствия существует несколько ям. Одна из них ведет к пещере шириной около 45 м и длиной примерно 77 м.
По словам исследователей, внутри этой пещеры отсутствует радиация. Также там оптимальные для человека температурные условия.
Эти факторы указывают на то, что в пещере можно легко спрятаться от суровых условий Луны, а в потенциальном будущем там можно создать специальную базу.