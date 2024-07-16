На Луне нашли пещеру, пригодную для создания первых человеческих баз

Ученые из США и Италии нашли пещеру на поверхности Луны, которая потенциально подходит для строительства первых лунных баз, сообщает РИА Новости .

Исследование провели благодаря данным, собранным орбитальным зондом НАСА. Ученые обнаружили, что на поверхности Моря Спокойствия существует несколько ям. Одна из них ведет к пещере шириной около 45 м и длиной примерно 77 м.

По словам исследователей, внутри этой пещеры отсутствует радиация. Также там оптимальные для человека температурные условия.

Эти факторы указывают на то, что в пещере можно легко спрятаться от суровых условий Луны, а в потенциальном будущем там можно создать специальную базу.