На лесопожарных станциях Подмосковья проведена консервация спецтехники

«В регионе тщательно проверили более 120 единиц техники, в том числе пожарные автоцистерны и оборудование для подачи воды. Техника до весны поставлена на консервацию», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Он добавил, что основная цель этого мероприятия — подготовка техники к пожароопасному сезону будущего года. В ходе проверок специалисты составили акты, в которых указали текущее состояние техники и виды обнаруженных неисправностей.

Около 400 единиц техники оставлены на боевом посту для выполнения работ для подготовки снегохранилищ и других лесохозяйственных мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.