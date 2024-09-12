На квитанциях по ЖКУ появились инструкции, что делать при ракетном ударе

В Нижнем Новгороде на квитанциях пишут инструкции по действиям при сигнале ГО

В Нижнем Новгороде жители стали получать квитанции за ЖКУ за август с инструкциями о порядке действий при воздушной тревоге и сигнале гражданской обороны «Внимание всем!», сообщает ИА «Время Н» .

Они уже появились в Канавинском районе, а адресатам рекомендуют собирать «тревожные чемоданчики».

Порядок действий при сигнале ГО и воздушной тревоге следующий: включить телевизор или радио, внимательно прослушать сообщение о тревоге, распространить информацию среди родственников и соседей. Далее нужно выключить электричество, перекрыть газ и воду, сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями.

В случае опасности воздушной или ракетной атаки жителям рекомендуется взять «тревожный чемоданчик» и пройти в укрытие. Первыми туда отправляют беременных и детей, пожилых и инвалидов. После этого гражданам нужно занять свободное место и действовать в соответствии с указаниями.