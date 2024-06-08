На Кубани могли провести праздник для единственного воспитанника детсада

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Власти Кубани проверят информацию о выпускном для дочери главы детсада

В Краснодарском крае изучают информация о якобы проведенном выпускном для дочери руководителя детского сада, пишет РИА Новости .

Проверка основана на данные соцсетей, куда попали кадры с единственной девочкой, для которой устроили торжества.

Ряд медиа сообщили, что ребенок является дочкой заведующей детского сада станицы Васюринская.

Такая ситуация ложилась из-за возможного конфликта остальных родителей с руководством учреждения, пишет агентство.

Местные органы образования назначили выездную проверку по данному факту.