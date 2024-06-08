На Кубани могли провести праздник для единственного воспитанника детсада
Власти Кубани проверят информацию о выпускном для дочери главы детсада
В Краснодарском крае изучают информация о якобы проведенном выпускном для дочери руководителя детского сада, пишет РИА Новости.
Проверка основана на данные соцсетей, куда попали кадры с единственной девочкой, для которой устроили торжества.
Ряд медиа сообщили, что ребенок является дочкой заведующей детского сада станицы Васюринская.
Такая ситуация ложилась из-за возможного конфликта остальных родителей с руководством учреждения, пишет агентство.
Местные органы образования назначили выездную проверку по данному факту.