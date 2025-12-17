На крупных катках Москвы определили лидера по скорости мобильного интернета

Эксперты информационно-аналитического агентства TelecomDaily провели анализ качества связи на 6 крупных столичных катках: на ВДНХ, в «Лужниках», Парке Горького, «Сокольниках», на Болотной набережной и в Лианозовском парке. Наилучшее качество связи, сохранив при этом высокие показатели успешности соединения, показал МегаФон, сообщила пресс-служба компании.

Рекорды скорости скачивания зафиксированы у МегаФона на ведущих ледовых площадках на ВДНХ (641 Мбит/с), в «Лужниках» (360 Мбит/с) и Парке Горького (295 Мбит/с). При этом на катке в «Лужниках» средний показатель скачивания достиг 234 Мбит/с, что на 53% превосходит результат ближайшего соперника. Лидером по средней скорости скачивания оператор стал и на Болотной площади (206 Мбит/с), а также добился первенства по средней скорости загрузки (Upload) данных в сеть.

В «Сокольниках» компания одержала победу сразу по двум параметрам: максимальной скорости скачивания и загрузки — 422 Мбит/с и 130 Мбит/с соответственно. Как и на других площадках, успешность передачи данных здесь составила 100%. Кроме того, в Лианозовском парке оператор возглавил список по ряду ключевых метрик: средние скорости скачивания и загрузки составили 88 Мбит/с и 65 Мбит/с, а максимальные — 408 Мбит/с и 124 Мбит/

Достичь таких показателей удалось благодаря активному строительству базовых станций, а также завершению масштабной программы модернизации и рефарминга сети в Москве. В течение года инженеры усовершенствовали тысячи базовых станций, внедрив новые технологии и собственные разработки. Это позволило повысить скорость скачивания на 30%, а загрузки данных в сеть — почти на 50%.

«Открытие катков в московских парках — это всегда стресс-тест для инфраструктуры», — отметил директор московского отделения МегаФона Виктор Югай. По его словам, компания заранее усилилась в популярных локациях, чтобы связь оставалась стабильной даже в часы максимальной нагрузки.

Также в начале декабря оператор подтвердил свое лидерство по скорости мобильного интернета на девяти основных федеральных трассах Подмосковья. Согласно данным TelecomDaily, средняя скорость скачивания на них составила 69,5 Мбит/с, что на 15% быстрее, чем у ближайшего конкурента.