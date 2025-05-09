На Красной площади начался марш пеших колонн в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По традиции открыла парад рота барабанщиков.

Торжественным маршем проходят военнослужащие, одетые в форму времен Великой Отечественной войны.

Среди них пехотинцы с известными винтовками Мосина, летчики военных лет, моряки, саперы, разведчики, кубанские казаки, советские пограничники и кавалерийский почетный эскорт президентского полка в униформе кавалеристов той эпохи.

Больше 11 тыс. военных в этом году участвуют в параде, около 1,5 тыс. из них — бойцы СВО. В параде принимают участие воинские подразделения других стран: Лаоса, Монголии, Азербайджана, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Таджикистана, Туркменистана и др.