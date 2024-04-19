На КПО Восток начались подготовительные работы по дегазации первой карты полигона

На площадке временного хранения стройматериалов КПО «Восток» в Подмосковье начались подготовительные работы по дегазации первой карты полигона. Подрядчик приступил к перфорированию труб для газовых скважин. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Для монтажа скважин и сети сбора биогаза завезено более 8 тыс. погонных метров труб. На трубах диаметром 160 мм необходимо сделать 8 рядов перфорации и 12 рядов на трубах диаметром 225 мм. В начале следующей недели начнется бурение первой скважины. В нее опустят перфорированные трубы, отсыпят промытым неизвестковым щебнем и запечатают глиняным замком. Оголовок скважины при этом останется цельным и с помощью фланцевого соединения перейдет в горизонтальную сеть сбора биогаза.

Эти решения обеспечат равномерное поступление биогаза по всей глубине скважины, а также герметичность системы трубопроводов. Работы по устройству скважин и горизонтального трубопровода, который в дальнейшем соединит скважины с газосборными станциями и системой сбора конденсата, продлятся до конца мая.

В штатном режиме проходит сбор и сортировка отходов более чем по 40 компонентам. До 70% отходов идет на переработку — 10-15% вторсырье, 30% — компостируется в техногрунт, 25% — направляется на топливо из отходов (в зависимости от спроса). Сортировочные линии, станции компостирования, участок заготовки топливной фракции, очистные сооружения функционируют в штатном режиме.

С 11 по 18 апреля на КПО «Восток», расположенном в городском округе Егорьевск, лидерами выборки вторичного сырья стали ПЭТ тара микс, ПЭТ прозрачный (бутылка для воды), картон, тетрапак, жесть пакетированная, жесть россыпью, прозрачное и цветное стекло, прозрачная и черная пленка ПВД, полипропилен.

Производственная программа предупредительного ремонта и технического обслуживания всего оборудования комплексов выполняется в соответствии с графиком и в установленные сроки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил главе государства Владимиру Путину о том, что на территории Московской области было закрыто 39 полигонов твердых бытовых отходов (ТБО). Сейчас идет активная рекультивация, на 17 объектах этот процесс полностью завершен.