На КПО «Нева» обсудили вопросы внедрения упаковок с использованием вторичного сырья

31 октября на КПО «Нева» прошло заседание Совета по развитию экономики замкнутого цикла и экологии при Торгово-промышленной палате РФ, которым руководил Андрей Луговой. В обсуждении приняли участие представители Российского экологического оператора.

«Вторичное сырье является основой для экономики замкнутого цикла. Оно помогает сберечь природные ресурсы, открывает пути для экономии и позволяет модернизировать различные отрасли, учитывая экологические и экономические аспекты. Кроме того, вторсырье способствует сокращению захоронений отходов, что остается нашей главной целью», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Среди участников совещания также были представители Министерства промышленности и торговли РФ, Совета по профессиональным квалификациям в области энергоэффективности, «Национального объединения организаций в области энергосбережения», АО «Экотехпром» и Группы ЭкоЛайн.

«Необходимость поиска решений для снижения вдвое захоронения бытовых отходов и перехода к экономике замкнутого цикла очевидна. Перед нами стоит задача интеграции вторичных ресурсов в такие сектора, как промышленность, сельское хозяйство и строительство. Для мотивации использования вторсырья и многоразовых материалов предлагается установить вариативную ставку экосбора в зависимости от типа продукции, ее перерабатываемости и срока службы», — рассказал директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

Евгений Михайлов, генеральный директор АО «ЭкоЛайн-Капитал», подчеркнул, что производство альтернативного топлива и промышленное компостирование заметно уменьшают объемы захоронения.

«Промышленное компостирование органических отходов оказывает значительное влияние, сокращая захоронение на 30%. Несмотря на это, продвижение технического грунта сталкивается с проблемами. Как показывает опыт ЭкоЛайн, этот грунт идеально подходит для озеленения и стройки, но его сложнее продать из-за высокой стоимости по сравнению с природным сырьем. Он используется только в случае обязательного предписания в технической документации», — заявил Евгений Михайлов.

Валерий Губкин, операционный директор «ЭкоЛайн-Вторпласт», предложил увеличить обязательные нормы использования вторичных материалов в производстве новых товаров и пересмотреть требования реестра утилизаторов, включая оценку экологической эффективности.

«КПО „Нева“ в Подмосковье — удачный пример комплекса, использующего инвестиции для полного цикла сортировки и переработки. Завод сортирует 100% отходов, возвращает 15% в виде вторсырья и производит техногрунт и топливо из отходов. Опыт завода и предложения, озвученные на заседании, будут рассмотрены в Правительстве и Госдуме», — отметил Андрей Луговой, заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме и председатель Совета по развитию экономики замкнутого цикла и экологии ТПП.