На конкурсе «Золотой пиксель» выберут лучший семейный влог Подмосковья

В конкурсе в области блогинга и журналистики среди авторов Подмосковья «Золотой пиксель» можно участвовать целыми семьями. В этом году будет определен лучший семейный влог (видеоблог), а победители получат внушительные денежные призы, сообщается на сайте премии.

В номинации «Лучший семейный влог» могут побороться крупные инфлюенсеры (свыше 100 тыс. подписчиков) и микроблогеры (до 100 тыс. подписчиков). Для крупного блога предназначен приз в 500 тыс. рублей, а для микроблогеров — 300 тыс. рублей.

Также в Подмосковье выберут лучшего военного корреспондента, репортаж с передовой, песню о регионе, социальный проект. Определят и лучших блогеров, их рилсы и влоги. Подать заявку на участие в «Золотом пикселе» можно на сайте премии.

Министерство информации и молодежной политики Московской области сообщило, что прием заявок на участие в премии продлится до 30 сентября. Организаторы оставили за собой право продлить прием еще на 45 дней. Премии присуждают в области развития интернет-блогов, влогов, сообществ в «ВКонтакте» и «Одноклассниках», Telegram-каналов и социальной платформы Likee.

Каждый участник может представить на конкурсе не более одной работы — это авторские проекты, опубликованные в «ВКонтакте», «Одноклассниках», Telegram и Likee после 1 января 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.