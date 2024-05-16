Заявки на конкурс «Служба спасения глазами детей» подали более 500 заявок

На конкурс «Служба спасения Московской области глазами детей» подали более 500 заявок со всей Московской области. В конкурсе могут принять участие дети от 5 лет и старше. При этом допускается создание работ вместе с семьей, передает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Основная цель конкурса — популяризировать единый номер спасения 112 на территории Московской области среди детской аудитории и рассказать о работе служб спасения.

Конкурс проводится по госпрограмме «Безопасность Подмосковья» на 2023–2027 годы.

Работы для конкурса могут быть выполнены в различных форматах — рисунки, фотографии, видеоролики или видеосюжеты, коллаж художественных изображений, текстовые документы с иллюстрациями, плакаты, рисованные игры-ходилки, лабиринты — «найди правильный путь», рисунки-головоломки, сборники-альбомы нарисованных историй о службе 112, выполненные в любой технике.

Подробности об участии в конкурсе можно узнать на официальных сайтах системы-112 Московской области: 112mo.ru и 112mosreg.ru.



Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.