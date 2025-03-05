На Коломенском заводе продолжается модернизация производства

Коломенский завод продолжает модернизацию. В механическом цехе № 63 введен в эксплуатацию новый зубодолбежный станок с числовым программным управлением, который позволит значительно увеличить производительность обработки деталей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Станок предназначен для обработки внутренних и наружных зубьев шестерней, втулок и валов методом обкатки. Новое оборудование обеспечивает более точное позиционирование детали и инструмента, а также позволяет выполнять работу эффективнее, чем его предшественник», — рассказали на предприятии.

На данный момент для нового оборудования уже разработаны программы для изготовления трех видов продукции. В будущем планируется увеличить номенклатуру до пяти наименований.

Станок приобретен и установлен в рамках реализации очередного этапа программы технического перевооружения производства Коломенского завода.

Общий объем инвестиций, направленных на модернизацию предприятия в 2024 году, составил 7,2 млрд рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.