На Коломенском заводе продолжается модернизация оборудования. В механическом цехе № 63 в эксплуатацию введен круглошлифовальный станок с числовым программным управлением, который значительно расширяет возможности обработки деталей, сообщила пресс-служба администрации городского округа Коломна.

Новый станок предназначен для шлифовки шеек, диаметров и торцов под подшипники, а также для обработки шестерней насосов и приводов. Он способен обрабатывать детали диаметром до 250 мм и длиной до 1 метра, что делает его универсальным инструментом для выполнения различных задач.

На данный момент для нового оборудования разработано шесть программ, в будущем планируется значительно увеличить номенклатуру. Итоговая цель — создать программы для изготовления 150 наименований продукции.

«На нашем производстве очень жесткие допуски по изготовлению шестерней, поэтому необходимо точное оборудование. Жесткость всех установочных ходовых частей нового станка позволяет достигать более точного изготовления деталей, что, безусловно, положительно скажется на качестве конечной продукции», — рассказал начальник участка механического цеха № 63 Артем Попов.

Станок приобретен и установлен в рамках реализации очередного этапа программы технического перевооружения производства Коломенского завода. Общий объем инвестиций, направленных на модернизацию предприятия в 2024 году, составил 7,2 млрд рублей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.