На клинском предприятии производится 95% пластиковой упаковки для розницы РФ

Компания «Юнирол». Ассортимент выпускаемой продукции охватывает все запросы потребителей. С конвейерных линий предприятия выходят хорошо знакомые каждому фасовочные пакеты, майки в рулоне и пластом, мешки для бытового и строительного мусора.

Рядом — экструдеры по изготовлению пленки особой прочности. Это материал для промышленных мусорных мешков. Их широко используют коммунальные службы и строительные компании. На предприятии — 27 производственных линий, которые выпускают порядка 40 т продукции в сутки.

«Большинство оборудования, которое находится на участке пакето-сварочных машин было изготовлено по нашим личным проектам и имеется только у нас. За счет расширенной рабочей поверхности оно обладает большей производительностью, относительно аналогов такой продукции» — рассказал Борис Федосин, главный наладчик ООО «Юнирол».

95% всех розничных магазинов РФ пользуются пакетами компании «Юнирол». И производитель стремится оправдать оказанное доверие. Качество продукции — под строгим контролем. Специальный отдел следит за тем, чтобы покупатели остались довольны прочностью изделий.

Компания «Юнирол» переехала в Клин из соседнего Солнечногорска летом прошлого года. Спустя несколько месяцев производство вышло на полную мощность. Годовщину работы на клинской земле отмечают небольшим, но важным открытием — здесь ввели в эксплуатацию новое складское помещение. Здесь можно разместить до 800 тонн готовой продукции. Предприятие растет и развивается дальше. В дружном коллективе есть и вакансии. Сюда требуются операторы-наладчики, укладчики и рабочие цеха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье реализовали ряд мероприятий, которые упрощают работу малого бизнеса в парках.

«Приятно, когда инвесторы вкладывают деньги в аттракционы или какие-то воспитательные, образовательные программы. Все это мы можем видеть в наших парках, и все это требует дальнейшего внимания», — добавил глава региона.