На кладбище в селе Селенское округа Клин проводят благоустройство

Люди приходили на погост в селе Селинское десятилетиями и пробирались к могилам по узким заросшим тропинкам. Но уже этим летом пространство благоустроят. В рамках муниципального контракта здесь прокладывают асфальтированные дорожки шириной 1 метр, и протяженностью почти 400. Обустраивают тропинки из щебня. Кроме того рабочие проводят расчистку территории кладбища от кустарников и аварийных деревьев, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Также создадут две контейнерные площадки внутри кладбища, три площадки для отдыха посетителей, большое парковочное пространство для машин, на 20 мест» — сказал директор МКУ городского округа Клин «Специализированная служба по вопросам похоронного дела „Ритуал“ Александр Кряжев.

Кладбище в Селинском занимает 3 гектара. На объекте работает 12 рабочих, три единицы техники — экскаватор, погрузчик и дробилка для измельчения веток и порубочных остатков.

На погосте более 2000 захоронений. Самое старинное зарегистрировано еще в 1915 году.

Сроки окончания работ по муниципальному контракту — до 31 августа. Кладбище продолжает работу согласно расписанию. Особая просьба руководства — не кидать мусор где попало. Для этого есть специально оборудованная площадка с 8-ми кубовым контейнером.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.