На Каширском шоссе задержали незаконных транспортировщиков отходов

Сразу трое незаконных транспортировщиков отходов были задержаны сотрудниками УМВД России по Ленинскому городскому округу на 24-м километре Каширского шоссе. Граждане перевозили на большегрузных автомобилях строительные отходы и грунты без оформления электронного талона и других разрешительных документов.

«В отношении водителей полицейские составили протоколы и передали нам для рассмотрения. По итогам их рассмотрения нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Ранее сообщалось, что Минэкологии в аналогичных обстоятельствах оштрафовало трех водителей, незаконно транспортировавших строительный мусор в Красногорске: все трое были задержаны полицейскими в поселке Истра.

Минэкологии напоминает, что несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления, в том числе при транспортировке, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.