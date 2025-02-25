На каруселях в Подмосковье прокатились 8,45 тыс человек с 17 по 23 февраля

Согласно данным министерства благоустройства Московской области, в период с 17 по 23 февраля 2023 года карусели «Сказка» привлекли внимание 8,45 тыс. человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Эти современные аттракционы были установлены в рамках губернаторской программы и оформлены известным дизайнером Денисом Симачевым. Они созданы для досуга жителей и гостей региона, предлагая удобства, такие как профессиональная аудиосистема и красочная иллюминация.

Наиболее посещаемой каруселью на прошлой неделе стала карусель в Одинцове, которая привлекла почти 1,4 тыс. посетителей. Она расположена на Центральной площади Одинцова, где также находятся современная детская площадка, лодочная станция и фудкорт. Это место стало популярным среди жителей и гостей региона, предлагая разнообразные возможности для отдыха и развлечений.

Второе место по популярности заняла карусель «Сказка» в парке культуры и отдыха городского округа Чехов. За отчетный период карусель посетили свыше 1,2 тыс. человек. В 2021 году в Чехове завершились работы по благоустройству городского парка, где были установлены скейт-парк, детская площадка, качели, всесезонная горка и игровая зона. Также была обновлена входная группа, что сделало парк более привлекательным для посетителей.

Замыкает тройку лидеров карусель в Сергиево-Посадском городском округе, где ее посетили более 1,1 тысячи человек. Она расположена в парке «Скитские пруды», который был обновлен с 2019 года. В рамках обновления в парке были установлены новая входная группа, сцена для общественных мероприятий, а также спортивные площадки и зоны для отдыха. В 2023 году в парке появилась новая экстрим-зона со скейтпарком и памп-треком, что сделало его еще более привлекательным для посетителей.

Художественное оформление карусели было выполнено художником и дизайнером Денисом Симачевым, который придал аттракциону неповторимый облик. Карусель, созданная по итальянской технологии, оборудована 44 фигурами животных и яркой иллюминацией, создавая волшебную атмосферу для посетителей всех возрастов.

В пресс-службе ведомства напомнили, что в регионе функционируют восемь каруселей, расположенных в различных городских округах. С момента установки каруселей в 2018 году, эти объекты стали важной частью отдыха и развлечений для жителей и гостей Подмосковья, способствуя развитию культурной и развлекательной инфраструктуры региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.