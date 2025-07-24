На карьере в Озерах обустраивают парковку и монтируют спортоборудование

В Озерах округа Коломна продолжается масштабное обновление территории карьера «Западный». Благоустройство общественного пространства идет по государственной программе Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» президентского проекта «Инфраструктура для жизни» и при поддержке губернатора Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Работа на карьере «Западный» не останавливается ни на минуту: рабочие уже обустраивают вместительную автопарковку на 94 места и начинают монтировать спортивное оборудование. В прогулочной зоне закончили систему освещения, уложили тротуары, поставили скамейки и контейнеры для мусора», — рассказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Завершить работы на карьере «Западный» планируется к 1 октября. К этому сроку здесь появится прогулочная зона вдоль береговой линии протяженностью около 1 500 метров, детские игровые и спортивные площадки, благоустроенный пляж, а также современная система уличного освещения, видеоконтроль. Территорию озеленят и установят малые архитектурные формы. Общая площадь обновленных территорий превысит три гектара.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.

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