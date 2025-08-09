На Камчатке зафиксировали 43 афтершока после мощного землетрясения

На Камчатке продолжаются афтершоки после мощного землетрясения 30 июля, за последние сутки зафиксировано 43 подземных толчка, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«В населенных пунктах региона ощущался один из афтершоков.

Также отмечается, что продолжают работать пункты временного размещения в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске. За сутки в них находились 61 человек.

30 июля 2025 года на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ключевская сопка (Ключевской) — самый высокий из действующих вулканов Евразии. Он находится в Камчатском крае и входит в Ключевскую группу вулканов. Высота Ключевской сопки — более 4 500 метров над уровнем моря. По оценкам геологов, возраст вулкана составляет около 7000 лет.