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На Камчатке ожидается усиление выбросов пепла на вулкане Ключевской

В ближайшие дни на Камчатке ожидается усиление выбросов пепла на вулкане Ключевской, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«Продолжается вулканическое дрожание, которое постепенно усиливается. В ближайшие дни возможно усиление извержения с пепловыми выбросами до 10 км», — говорится в сообщении.

Также выбросы до 8 км возможны и у вулкана Крашенинникова. Термальная аномалия фиксируется у вулкана Мутновский. Сейсмическая активность в постройке вулкана Камбальный снижается.

30 июля 11:24 по местному времени (в 02:24 по Москве) Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН сообщил, что зарегистрировал землетрясение магнитудой 7,5 в Тихом океане возле Камчатки с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Сразу же была объявлена угроза цунами.

Вскоре землетрясение достигло магнитуды 8,8 и стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе.