На Камчатке медведи не дают покоя жителям: эксперты объяснили это нехваткой рыбы
Жители Камчатки жалуются, что по их улицам стало ходить еще больше медведей
В Камчатском крае к жителям все чаще стали выходить бурые медведи, которые гуляют по свалкам, улицам и детским площадкам. По мнению некоторых экспертов, косолапые могут вести себя так «навязчиво» к людям из-за того, что в водоемах им не хватает лососевых рыб, сообщает АБН24 со ссылкой на местные СМИ.
Наибольшее число медведей «навещает» жителей полуострова в поселках Оссора и Соболево. Особое внимание хищники уделяют именно свалкам, где имеется обилие пищевых отходов.
Между тем губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, в целях безопасности специалисты начнут отгонять и, если возникнет необходимость, отстреливать медведей.
Вскоре инспекторов и охотников отправят во все краевые муниципалитеты, рассказали в правительстве Камчатки.