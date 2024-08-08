На Камчатке медведи не дают покоя жителям: эксперты объяснили это нехваткой рыбы

В Камчатском крае к жителям все чаще стали выходить бурые медведи, которые гуляют по свалкам, улицам и детским площадкам. По мнению некоторых экспертов, косолапые могут вести себя так «навязчиво» к людям из-за того, что в водоемах им не хватает лососевых рыб, сообщает АБН24 со ссылкой на местные СМИ.