сегодня в 19:53

На Камчатке ближайшие к Ключевской сопке населенные пункты накрыло пеплом

Ближайшие к вулкану Ключевская сопка населенные пункты на Камчатке накрыло пеплом. Всего на полуострове одновременно извергаются 7 вулканов, сообщает Baza .

В воскресенье утром жители Ключей заметили, что их поселок буквально почернел. Причиной стал выброс пепла и лавы из вулкана Ключевская сопка. Аналогичная ситуация наблюдается и в других населенных пунктах Усть-Камчатского округа.

На опубликованных кадрах видно, как пепел густым слоем покрыл дома, автомобили, телевизионные антенны и растения. Также местная жительница ловит вулканический пепел рукой.

После мощного землетрясения, которое произошло на Камчатке 30 июля, в регионе продолжаются подземные толчки. Из 31 зарегистрированного толчка ощутимыми оказались 6. В результате сейсмической активности активизировались многие вулканы. Ученые предполагают, что это может вызвать новые выбросы пепла и лавы.

В Камчатском крае введен красный уровень авиационной опасности. Местных жителей просят не совершать восхождения на вулканы и соблюдать меры предосторожности.