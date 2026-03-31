На юге РФ проверяют работу «белых список» на домашних Wi-Fi

На юге РФ, предположительно, проверяют работу «белых списков» на домашнем интернете. Такой формат функционирования якобы ввел один из провайдеров в Ростове-на-Дону, сообщает Telegram-канал «Код Дурова».

В подобной ситуации не работают средства для обхода блокировок. Зайти на любые заблокированные ресурсы невозможно.

На «белые списки на домашнем интернете» пожаловались несколько жителей Ростова-на-Дону. Они рассказали, что на Wi-Fi функционируют исключительно те сайты, которые разрешены при блокировках мобильной связи. К иным страницам невозможно получить доступ.

Одна из местных жительниц рассказала, что на домашнем интернете у нее нет доступа к Telegram и иным сайтам не из «белых списков». Попытка использования сервисов для обхода блокировок была безуспешной. Забаненные сайты не работают. При том, что российские площадки открываются.

При обращении в техническую поддержку провайдера, автоответчик отмечает, что в Ростове-на-Дону возникли технические проблемы. Они появились из-за внешнего воздействия на инфраструктуру поставщика услуг.

