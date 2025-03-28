На юге Подмосковья увеличилась скорость мобильного интернета

Более чем для 2 миллионов жителей южной части Московской области специалисты МегаФона модернизировали сеть и повысили качество связи. Благодаря обновлению оборудования и появлению новых базовых станций сигнал стал стабильнее, а скорость мобильного интернета достигла 50 Мбит/с, сообщила пресс-служба компании.

Работы затронули несколько округов: Домодедово, Подольск, Серпухов, Коломну, Раменский, Наро-Фоминский, Чехов, Ступино, Каширу, Котельники, Луховицы, Воскресенск, а также поселок Совхоза имени Ленина (Ленинский городской округ). В городах и пригородных зонах оператор внедрил технологии MIMO 2×2 и MIMO 4×4, которые увеличили пропускную способность сети и обеспечили устойчивое соединение даже при высокой нагрузке.

В городской среде базовые станции работают в высокочастотных диапазонах LTE, что гарантирует стабильную скорость передачи данных. В сельской местности используется оборудование с низкочастотными диапазонами — они лучше подходят для малоэтажной застройки. Кроме того, во всех локациях теперь доступна технология VoLTE, позволяющая одновременно звонить и пользоваться интернетом без потери качества связи.

Рост спроса на мобильный трафик

«Южные округа Московской области — одни из самых динамичных по развитию: здесь все чаще появляются новые жилые комплексы, растут деловые зоны и промышленные объекты, увеличивается поток дачников. Все это требует стабильной и скоростной мобильной связи. Только за первые два месяца этого года мобильный трафик в этих округах вырос на 25%, а голосовой — наоборот, снизился на 7%, что говорит о растущем спросе абонентов на беспрерывный доступ к информации. Мы делаем все, чтобы МегаФон стал надежной опорой в этом процессе — от звонков и навигации до онлайн-работы и стриминга», — рассказал директор МегаФона по Москве и Московской области Виктор Югай.

С начала года жители и гости южного Подмосковья израсходовали свыше 52 тысяч терабайт мобильного трафика. Это на 76% больше, чем годовой объем данных, который потребляют пассажиры аэропорта «Домодедово», расположенного в этом же регионе.