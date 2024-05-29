На юге Москвы приведут в порядок четыре зеленые зоны в 2024 году

Большая программа благоустройства в Москве продолжается. В этом году на юге мегаполиса приведут в порядок четыре зеленые зоны, написал мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге .

Пару лет назад специалисты благоустроили территорию в районе Чертаново Центральное. В этом сезоне очередь дошла до пересечения районов Чертаново Южное и Центральное. На территории у водоема в Народном парке посадят почти 240 деревьев и почти 1,2 тыс. кустарников, организуют прогулочные маршруты и площадки для тихого отдыха у воды. Спортивный кластер дополнят универсальными площадками для волейбола баскетбола. Для детей также организуют несколько площадок.

Также в районе Чертаново Центральное приведут в порядок территорию на улице Красного Маяка. Здесь появится экотропа, высотные мостки и подсветка, которая украсит маршрут в вечернее время. Также специалисты организуют лавочки, шахматные столы, качели и так далее. Полное обновление ждет и хоккейную коробку, а также спортивную площадку. Дети смогут проводить время и играть на холме, выполненном методом ландшафтной геопластики. В северной части появится площадка для выгула собак.

В порядок приведут неиспользуемые территории в районе Варшавских прудов. В 2019 году реабилитировали два больших пруда, в этом году специалисты займутся двумя маленькими. Водоемы очистят, укрепят берега, сделают пешеходные переходы, поставят лавочки и шезлонги. Детскую игровую зону выполнят в экостиле, а на спортивной площадке появятся тренажеры.

Преобразится и Покровский парк вдоль Дорожной улицы. У воды появятся места отдыха, вдоль тропинок — качели, на большой площадке — зона с амфитеатром. На детских площадках будет травмобезопасное покрытие, появятся места для спортивных игр и тренажеры.