На юге Франции обнаружили захоронения кремированных останков людей римской эпохи

На территории древнего города Ольбии, расположенного на юге Франции, группа археологов обнаружила свыше 160 захоронений кремированных останков людей римской эпохи, сообщает Сноб со ссылкой на Live Science.

Обнаруженные захоронения датируются периодом с I по III век нашей эры. Как утверждают исследователи, большинство погребений было совершено посредством расположения тел на деревянных конструкциях, возведенных над квадратными ямами. В ходе кремации данные конструкции разрушались и падали вниз. Под действием высоких температур изделия из стекла расплавлялись, предметы из бронзы деформировались, а керамика покрывалась слоем сажи.

Некоторые ямы после кремации римляне закрывали черепицей и засыпали грунтом. Другие же захоронения оказались частично или полностью опустошенными — останки складывались компактными группами или помещались в специальные контейнеры.

На большей части захоронений археологи зафиксировали наличие каналов для возлияний, выполненных из фрагментов амфор. Через эти сооружения в римские праздничные дни совершались подношения усопшим в виде вина, пива или медовухи.

