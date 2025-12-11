На Ямале зарезервируют более 400 рабочих мест для участников СВО

Власти ЯНАО в ноябре 2025 года объявили о планах зарезервировать свыше 400 рабочих мест для вернувшихся с СВО, чтобы обеспечить их профессиональную интеграцию, сообщает «Север-Пресс» .

Трудоустройство участников специальной военной операции стало одним из приоритетов государственной политики. В Ямало-Ненецком автономном округе для поддержки ветеранов СВО власти утвердили резервирование рабочих мест в государственных и муниципальных учреждениях, а также в компаниях с долей округа или муниципалитета в уставном капитале. Эта мера распространяется на организации с численностью сотрудников более 50 человек и составляет 1% от среднесписочной численности работников.

Правовую основу для поддержки участников СВО формируют федеральные законы и региональные нормативные акты. Федеральный закон № 498-ФЗ гарантирует сохранение трудового договора на весь срок службы, а также дополнительные меры защиты для семей военнослужащих. В декабре 2025 года были внесены изменения, позволяющие участникам СВО бесплатно получить второе профессиональное образование. Всего с начала СВО принято 148 законов, направленных на поддержку бойцов и их семей.

В ЯНАО резервирование рабочих мест распространяется на граждан, призванных по мобилизации, военнослужащих, сотрудников федеральных органов, а также работников Следственного комитета, направленных для выполнения задач на территориях новых регионов.

Работодатели, принимающие на работу участников СВО, могут рассчитывать на субсидии — до шести МРОТ на создание рабочих мест и частичную компенсацию затрат на зарплату. Для инвалидов и членов семей погибших предусмотрены отдельные квоты и меры поддержки.

В округе действует более 60 мер поддержки, включая медицинскую и психологическую помощь, содействие в трудоустройстве и развитие предпринимательства.