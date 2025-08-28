На Ямале впервые проведут тактические игры

Центр патриотического воспитания в Пуровском районе проведет первые в ЯНАО учения тактического характера, ключевым эпизодом которых станет реконструкция операции «Поток» по освобождению города Суджи в ходе специальной военной операции, сообщает «Север-Пресс» .

«До проведения операции „Поток“ предусмотрено еще несколько подготовительных испытаний в виде штурма здания и зачистки траншей от противника. Так произойдет освобождение территории нашего государства», — заявил руководитель Центра патриотического воспитания имени Дмитрия Курсакова Андрей Выставкин.

Переход под землей в замкнутом пространстве положит начало конца вражеской группировке войск. В ходе второго этапа, после выхода из подземелья, группа будет проводить разминирование и условное уничтожение противника, добавил он.

Это первое подобное мероприятие регионального значения. Проходить турнир будет по принципу «бой с тенью», с применением средств заграждения и других препятствий.