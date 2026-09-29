На Ямале семьям предложили места для отдыха в пяти городах

Семьи с детьми могут выбрать музеи, мастер-классы, спектакли и активный отдых в Салехарде, Ноябрьске, Новом Уренгое, Надыме и Тарко-Сале, сообщает «Север-Пресс» .

В Салехарде музей имени И. С. Шемановского проводит занятия для детей и мастер-классы. Театр кукол «Жужа» ставит спектакли, в том числе для малышей до года. Ледовый дворец «Ямал» предлагает катание на коньках, «Ямал Арена» — плавание, «Горка-парк» — тюбинг. Окружной дом ремесел знакомит с северными промыслами.

В Ноябрьске Музейный центр объединяет пять музеев и проводит занятия в мастерских. Городской театр показывает детские спектакли, комплекс «Нум» знакомит с традициями коренных народов. В центре «Семья» проходят игры и творческие занятия, а на озере Ханто — спортивные мероприятия.

В Новом Уренгое государственный музей проводит творческие занятия для детей от шести лет. Театр «Северная сцена» ставит детские спектакли, «Аркториум» организует экскурсии по этнопарку и мастер-классы. На Детской экологической станции работают мини-зоопарк и оранжерея, во дворце спорта «Звездный» — каток и бассейн.

В Надыме Музей истории и археологии проводит интерактивные занятия и программу «Школа юного археолога». Дом природы приглашает на экскурсии, ледовая арена «Арктур» — на массовое катание.

В Тарко-Сале Пуровский районный историко-краеведческий музей знакомит с историей и ремеслами. В арт-резиденции «Пур» работают творческие студии, боулинг и кинотеатр. Парк «Прибрежный» проводит семейные праздники и мастер-классы.

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