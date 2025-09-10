сегодня в 13:59

На Ямале почтили память воинов, освободивших Волноваху в 1943 году

Волноваха празднует 144-ю годовщину со дня своего основания. В честь знаменательной даты почтили память бойцов, освободивших населенный пункт в годы ВОВ, сообщает «Север-Пресс» .

Жители города, чиновники и команда Ямала почтили память солдат, освободивших город в 1943 году.

«Волноваха отвечает День города — 144 года со дня основания. В этот день представители местной администрации, жители города и команда Ямала собрались, чтобы почтить память павших воинов, освободивших город в 1943 году», — отмечается в сообщении.

С этим знаменательным событием волновахцев поздравил уполномоченный представитель губернатора ЯНАО Юрий Хаустов. Он передал свои пожелания главе подшефного округа.