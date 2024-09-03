На яблочно-книжном фестивале литераторы объявят о создании Фонда друзей Коломны

Гостями и героями яблочно-книжного фестиваля в Коломне, который откроется 7 сентября, станут именитые писатели и литераторы. Организаторы фестиваля раскрыли имена некоторых приглашенных гостей, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Так, на фестиваль в Коломну приедет Денис Драгунский — журналист, писатель и прототип главного героя «Денискиных рассказов», автором которых является его отец Виктор Драгунский. Еще одним гостем фестиваля станет Саша Николаенко — художник, писатель и лауреат премии «Русский Букер» за роман «Убить Бобрыкина». Дали согласие на участие в фестивальных мероприятиях актёр, писатель и автор романа «Дни Савелия» Григорий Служитель и поэтесса, переводчица, автор книг для детей Марина Бородицкая.

Почетные гости на открытии фестиваля примут участие в знаковом событии — объявят о создании Фонда друзей Коломны.

«Кто хоть раз побывал в Коломне, непременно хочет сюда вернуться. А еще сделать что-то хорошее для этого древнего подмосковного города. Стать его другом. Так и родилась идея создать Фонд друзей Коломны», — рассказали организаторы фестиваля.

XII Международный яблочно-книжный фестиваль пройдет в историческом центре Коломны на 15 площадках в субботу, 7 сентября.

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