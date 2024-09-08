На избирательных участках Мытищ продолжается завершающий день голосования

Все избирательные участки округа работают в штатном режиме, обеспечивая жителям возможность выразить свою гражданскую позицию. Участие Алексея Лаптева в голосовании подчеркивает важность данного процесса для принятия ключевых решений для города, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

«Участие в выборах — это не только возможность выразить свое мнение, но и шанс внести свой вклад в будущее Мытищ. Каждый голос имеет значение и способен повлиять на политическую обстановку и развитие общества», — отметил депутат.

Алексей Лаптев добавил, что избиратели идут на участки в прекрасном расположении духа, тем более что обстановка располагает — удобно, комфортно и безопасно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.