На избирательные участки Реутова приходят голосовать люди разного возраста

В Реутове на избирательные участки приходят люди разного возраста. Всего в Подмосковье открылись больше 1,6 тыс. участков, 46 из них — в Реутове, рассказала председатель участка № 3652 Ольга Тихонова

На избирательный участок № 3652 в средней школе № 10 на Юбилейном проспекте с самого утра идут избиратели. Как рассказала председатель участка Ольга Тихонова, здесь зарегистрировано больше 2,1 тыс. человек.

Одной из первых проголосовавших на этом участке стала пенсионерка Людмила.

«Это мой принцип — я всегда хожу на все выборы. С утра встала и пошла пока не так много народу. Свой голос отдавать всегда важно. Выборы — это возможность высказать свое мнение, поучаствовать в данном случае в жизни города», — отметила Людмила.

На участке все как положено: работает система видеорегистрации, есть стенд с информацией о кандидатах и наблюдатели.

В этом году в Подмосковье достаточно большая выборная кампания. В августе «Единая Россия» начала обучение наблюдателей. Они будут присутствовать на каждом избирательном участке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.