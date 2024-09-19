На инвестпортале Подмосковья с начала года заработали пять новых сервисов

С начала 2024 года на инвестиционном портале Московской области запустили сразу пять новых сервисов. Большинство из них помогают упростить различные аспекты работы компаний сегмента МСП, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Одна из наших прямых задач — упростить работу малого и среднего бизнеса. Это относится как к помощи в различных финансовых вопросах, так и к решению организационных задач. Для комплексных решений мы разрабатываем сервисы, где для достижения одной комплексной цели и фактически в один клик удается «закрыть» сразу несколько задач», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, по ее словам, часть сервисов помогают компаниям представить себя, свою продукцию и услуги потенциальным потребителям. Например, «Виртуальная витрина социальных предпринимателей» позволяет познакомиться с социальными компаниями региона, а также их проектами. Фильтр позволяет выбрать компании не только по городскому округу, но и направление деятельности и другим параметрам. Сервис «100% Подмосковье» также создавался, чтобы познакомить потребителей с подмосковной продукцией и помочь компаниям представить ее.

«Сервис «Промышленное кольцо Подмосковья» разрабатывался в первую очередь для всех, кто увлечен промышленным туризмом и хочет больше узнать о промышленности региона. С другой стороны, это площадка, где компании могут рассказать о себе и пригласить потенциальных посетителей на свои экскурсии», — отметила зампред.

Кроме того, она добавила, что еще два сервиса помогают в реализации различных проектов и запуске бизнеса.

«Еще два сервиса, облегчающих анализ производственной инфраструктуры региона и его возможностей бизнеса, мы внедрили на инвестиционной карте региона. Первый — «Карта дорог» — дает возможность потенциальному инвестору оценить локацию с точки зрения транспортной доступности. Второй назван «Тепловая карта газообеспечения» и дает возможность потенциальному инвестору оценить локацию с точки зрения газообеспечения», — сказала Зиновьева.

Инвестиционный портал является одним из элементов регионального инвестиционного стандарта. Также в числе обязательных элементов регинвестстандарта — инвестиционная декларация, инвестиционное агентство, инвестиционный комитет, инвестиционная карта, свод инвестиционных правил. Все элементы регинвестстандарта успешно внедрены в Подмосковье.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.