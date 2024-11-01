На инвестпортале Подмосковья идут работы по повышению удобства и информативности

На инвестиционном портале Подмосковья ведутся работы по редизайну для повышения удобства и информативности. Вносимые изменения основаны на запросах и замечаниях предпринимателей, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Функционал инвестиционного портала Московской области постоянно расширяется, что, в свою очередь, требует новых визуальных и структурных решений. Сегодня мы уже обновили дизайн главной страницы, который стал более современным. Структура сайта также становится более понятной, простой и удобной. Важно — все вносимые изменения основаны на пожеланиях нашей целевой аудитории», — отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На инвестиционном портале уже обновился визуальный контент — он стал более привлекательным, информативным и современным. Улучшенная навигация позволяет легко находить необходимую информацию и быстро переходить к нужным разделам. Также добавлен раздел reels с актуальными новостями о возможностях для бизнеса.

После полного завершения обновления инвестпортала подмосковным предпринимателям станет проще получать доступ к необходимой информации, оставлять обращения и получать ответы на них.

Работы по обновлению ведутся без нарушения текущего функционала инвестпортала: бизнесу по-прежнему доступны все сервисы и возможности сайта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.