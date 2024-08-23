На "Городке" отметили День Российского флага

Это событие собрало людей всех возрастов и стало настоящим праздником для всего городского округа. Участники смогли погрузиться в атмосферу нашей истории и культуры.

На празднике прошли квест «По следам наших предков», довоенная подготовка от клуба «Ярополк», конкурс «Яркая Россия» и викторина «Моя Россия».

Концертная программа «Россия. С любовью» очаровала зрителей замечательными артистами и их исполнениями, а флешмоб «Мы — Россия!» объединил сердца всех зрителей в едином шествии по всему парку, все участники которого несли огромный российский флаг площадью 100 квадратных метров, сказано в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем государственного флага Российской Федерации.

«Сегодня День государственного флага, который напоминает нам о том, что все мы являемся частью большой и великой страны», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.