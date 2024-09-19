На главном промышленном форуме Удмуртии представили цифровые сервисы диагностики техники

XXII Промышленный форум проходит в Удмуртии. В Ижевске собрались ведущие предприятия в сфере комплексной безопасности, энергосбережения, металлургии, химии, газа и нефти. Форум организован министерством промышленности и торговли Удмуртской Республики. Компания «Газпромнефть-СМ» развивает сотрудничество с регионом с 2022 года.

На форуме был представлен проект комплексного сервиса оперативной диагностики оборудования. В него входят различные решения по эффективному использованию смазочных материалов в разнообразных механизмах — от промышленных агрегатов и машин до автомобильных двигателей. Благодаря цифровым сервисам и комплекту диагностического оборудования появляется возможность за несколько минут по состоянию работающего масла определить проблемы в узлах деталей. Это позволяет избегать крупных технологических нарушений в будущем. Оптимизацию производственных процессов и сокращение затрат на обслуживание техники обеспечивают скорость и точность обработки данных, а также последующее предоставление рекомендаций через личный кабинет.

«Специалисты „Газпромнефть-СМ“ регулярно выступают экспертами профильных и отраслевых конференций, форумов и сессий. Многие ведут научную деятельность, преподают в вузах, делятся экспертизой с коллегами и партнерами. Крупные федеральные форумы — незаменимые площадки для диалога специалистов различных отраслей. Такое сотрудничество позволяет оперативно реагировать на потребности рынка и вырабатывать актуальные решения», — отметил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Профессиональную площадку форума в Удмуртии традиционно посещают порядка 5 тыс. экспертов и руководителей предприятий из России и других стран. Участники демонстрируют огромный спектр услуг и решений для предприятий в сфере разработок в области энергетики, современных технологий газодобычи, промоборудования, технического переоснащения, а также инижниринга.

«Уникальность нашего Промышленного форума в том, что он объединяет сразу 4 направления и сотни лучших экспертов из нескольких областей: машиностроения, нефтегаза, энергетики и безопасности. Это единственный проект в регионе, демонстрирующий практически полный спектр разработок как промышленных предприятий Удмуртии, так и партнеров из других регионов России», — заявил министр промышленности и торговли Удмуртской Республики Виктор Лашкарев.

Он подчеркнул, что республика заинтересована в сотрудничестве с высокотехнологичными отечественными компаниями.