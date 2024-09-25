На фронте не бывает атеистов: священник рассказал, как вера помогает на СВО

Отец Михаил Шушарин, клирик храма Александра Невского в Кургане, добровольно отправился на специальную военную операцию и провел несколько месяцев в окопах, поддерживая штурмовиков казачьего батальона БАРС-6 «Форштадт» и разведчиков. Священник поделился, что на представителей духовенства на фронте ведется охота, а также рассказал о том, как вера вдохновляет и поддерживает солдат в опасных ситуациях, сообщает «ФедералПресс» .

Отец Михаил отметил, что почти каждому на передовой хотелось поговорить с ним, однако собираться большими группами там запрещено, поэтому в блиндаж приходили по одному или по двое. Если на позиции заметят скопление людей или активность, сразу же прилетят дроны, и на военных может обрушиться артиллерийский или минометный огонь. В основном священник перемещался между позициями, общаясь с бойцами и одновременно доставляя гуманитарную помощь из Кургана, а также угощения и воду.

«Ты, помолившись, вышел из блиндажа, а его потом разнесло. Разве не чудо, что в этот момент никого там не было?», – вспомнил клирик, отметив, что каждый день на фронте – чудо.

Он добавил, что покрестил на учебном полигоне шесть человек и татарина, который служил вместе со священником в карауле.

По словам отца Михаила, на военных священников ведется самая настоящая охота. Украинцы установили вознаграждение в размере 10 тыс. евро за убитого представителя духовенства и 50 тыс. евро за живого. Очевидно, что в данной ситуации имеется идеологический аспект, оказывающий влияние на сознание людей, заключил клирик.