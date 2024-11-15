На форуме «Здоровье и безопасность детей» признали необходимость в противодействии лжи

Ведущие эксперты по вопросам детства в России, представители органов власти и общественных организаций приняли участие в дискуссиях, посвященных ключевым проблемам воспитания подрастающего поколения.

«Мы вместе со всей страной приняли новый для нас вызов — это Курская область. Для нас это новое, но я хочу всех поблагодарить, мы это приняли достойно. В первую неделю после начала этих для нас трагических событий волонтеры национального центра были одними из первых, кто начал оказывать помощь Курской области. Первым шагом гуманитарной миссии национального центра стала отправка товаров первой необходимости, медикаментов для семей с детьми», — уточнила председатель попечительского совета национального центра, на пленарном заседании III национального форума «Здоровье и безопасность детей» Елена Мильская.

Помощник министра МЧС России Александр Коровин, на пленарном заседании третьего Национального Форума «Здоровье и безопасность детей» отметил успешность взаимодействия чрезвычайного ведомства и волонтеров национального центра.

Спикеры на пленарном заседании сошлись в необходимости активно противостоять нападкам Запада.

«Трудно, конечно, нам всем противодействовать тому потоку лжи и негатива, который льется на нашу страну и на наших детей через сеть Интернет. Но куда точно не попадут наши оппоненты и враги — это в учебный класс. И вот эта парта, вот эта школьная доска являются, наверное, в том числе одной из линий фронта борьбы за умы нашей детей, которая сейчас не менее важна, чем тот героический подвиг, который совершают наши солдаты на полях специальной военной операции», — сказал первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.

Одной из самых обсуждаемых на пленарном заседании стала тема издательства детской литературы. Председатель Совета по детской книге Союза писателей России Николай Нилов провел масштабное исследование современной детской литературы и озвучил тревожные тенденции.

Сегодня, предупреждают участники дискуссий форума, опасность может подстерегать детей не только в реальной жизни. Интернет таит в себе не только терабайты полезной информации. Преступники самых разных мастей обманывают и вовлекают наших детей в деструктивные сообщества, посягают на неприкосновенность личной жизни.

«Сегодня среда обучения — это Интернет. Несмотря на то, что это такая система получения новых знаний, это и большая система рисков. С нами ведут информационную войну наши западные, можно сказать, партнеры. Потому что через этот механизм они работают с нашим с вами сознанием. Поэтому обязательно смотрите, думайте, куда вы заходите, какие комментарии вы оставляете, какие интересы у вас возникают. Будьте аккуратнее!» — добавил заместитель полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Александр Орехов.

Участники форума не обошли вниманием и вопросы досуга для детей и подростков. Нельзя не обращать внимание и на субкультуры, которые сильно привлекают молодежь.