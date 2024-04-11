На форуме в Балашихе обсудили инструменты развития частного образования

Данный этап собрал порядка 150 руководителей, педагогов, методистов частных школ, детских садов, клубов, центров, репетиторов, а также экспертов профильных министерств Московской области, общественных организаций и союзов. Форум организовало Московское областное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

«Форум проводится третий год, за этот период он приобрел статус федерального события, объединил более 60 регионов России и теперь имеет две ступени: весной — региональный по России, а осенью — федеральный в Москве. Подмосковье всегда было и остается флагманом в частном образовании. Этому способствуют территориальные, социальные и менталитетные особенности нашего региона. Здесь у нас тесная работа с Министерством образования по решению точечных проблем. Теперь мы предлагаем решать актуальные вопросы частного образования комплексно через Координационный совет по частному образованию. Это даст значительный эффект и в развитии данного сектора, и в создании порядка, и в повышении качества образовательных услуг, усиления роли воспитательной и ценностно-ориентированной работы с детьми», — отметил руководитель Оргкомитета Форума и председатель Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по дополнительному, дошкольному и школьному образованию, член Правления «ОПОРА РОССИИ», учредитель АНОО «Школа «Вектор» (Мытищи) Денис Бикбаев.

Пленарная дискуссия форума была посвящена совершенствованию инструментов развития негосударственного образования в Подмосковье, как системы по формированию возможностей для самореализации и развития талантов. Модерировал ее председатель Московского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», вице-президент НП «ОПОРА», заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по экономике и трудовым отношениям Владислав Корочкин.

Руководитель проектов центра поддержки предпринимательства министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области Мария Семенова представила меры поддержки для социальных предприятий, которые также вызвали интерес участников пленарной дискуссии. Мерами господдержки уже воспользовались многие предприниматели, однако есть вопросы и у тех, кто по статусу, являясь НКО, не могут претендовать, например, на льготные кредиты от государства.

Важный вопрос ранней профориентации и ценностно-ориентированного воспитания детей и подростков в частных образовательных организациях в своем выступлении затронула Председатель союза организации Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» Альфия Петрухина. Являясь представителем промышленных производств и предприятий, она отметила кадровый голод и снижение интереса и ценности к производственным профессиям у молодежи, что является вопросом для серьезной работы. Также в теме данного выступления была представлена книга со-учредителя СПП «Иволга» Дианы Ходаковской «Дом как маленькое государство», обращающее особое внимание на воспитание в семье.

В продолжении совместной работы подмосковное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» и СПП «Иволга» подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в отношении развития предпринимательства в Московской области. Также «ОПОРА» Московской области подписала Соглашение с медиа-холдингом «Бизнес Диалог Медиа» для продвижения и популяризации предпринимательских инициатив и совместных проектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.