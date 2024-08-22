На форуме «Цифровая трансформация 2024» обсудят искусственный интеллект на транспорте

II Международный форум «Цифровая трансформация» проедет 23–24 сентября в Москве. На мероприятии будут обсуждать внедрение искусственного интеллекта на транспорте, сообщили организаторы форума.

Мероприятие является единственной площадкой в стране в области цифровизации транспорта и логистики, которая объединяет заказчиков, исполнителей и представителей государства. Организатором форума является ассоциация «Цифровой транспорт и логистика».

Деловая программа Форума посвящена выработке механизмов, способствующих дальнейшему внедрению цифровых технологий на транспорте.

«Заявления о необходимости обеспечения цифрового суверенитета России звучат регулярно. Применимо к транспорту и логистике это заключается, в первую очередь, в разработке и использовании собственных независимых технологий, центральное место среди которых занимает применение искусственного интеллекта. Россия к 2024 году накопила существенный опыт в этом направлении. Тестируется беспилотный в том числе грузовой транспорт, в частности при нашем участии запущенбеспилотный логистический коридор, в рамках которого по трассе М-11 ведется коммерческое движение высокоавтоматизированных грузовых автомобилей. Однако общие возможности ИИ кратно шире. По состоянию на конец 2023 года только 28,8% компаний транспортной отрасли использовали технологии на базе ИИ», — заявила директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова.

В ходе двух дней работы Форума пройдут панельные дискуссии посвященные импортозамещению, электронному документообороту, развитию беспилотного транспорта, разработке цифровых платформ и отечественных сервисов для пассажирских и грузовых перевозок, а также экономике данных.

24 сентября на площадке будет проведен демо-день Индустриальных центров компетенций: исполнители проектов по импортозамещению в сфере ИТ на транспорте соберутся для презентации инициатив и всестороннего обсуждения.