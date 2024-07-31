На форум-фестивале «Москва 2030» расскажут о ракетно-космической индустрии

В рамках выставки «Москва промышленная. Город будущего» на формуме-выставке «Территория будущего. Москва 2030» продемонстрируют достижения столичной ракетно-космической промышленности. Экспозиция пройдет с 10 августа по 8 сентября в ЦВК «Экспоцентр», сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он уточнил, что ракетно-космическая промышленность является одной из главных отраслей в индустрии Москвы, которую развивают по поручению мэра города Сергея Собянина.

«В этой сфере занято свыше 40 предприятий, научно-технических центров, лабораторий и исследовательских институтов, где работает более 30 тыс. специалистов. Посетителей выставки познакомят с ключевыми достижениями, инновационными разработками и планами развития сектора», — отметил Ликсутов.

В выставке поучаствуют около 10 московских организаций отрасли. В их числе — Всероссийский научно-исследовательский институт электромеханики, Исследовательский центр имени М. В. Келдыша, Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева и другие предприятия. Экспозицию готовили с поддержкой государственной корпорации «Роскосмос».

«В зоне отрасли будет организовано иммерсивное шоу, в рамках которого гости смогут увидеть макеты ракеты-носителя „Ангара-А5“, низкоорбитальные спутники и аппараты дистанционного зондирования Земли столичного производства. Также мы готовим для посетителей викторину на космическую тему и другие активности», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

На форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» гостям и жителям столицы представят главные достижения и инновации во всех сферах городской жизни. Образовательные, спортивные и культурные мероприятия пройдут более чем на 30 площадках с 1 августа по 8 сентября. Благодаря проекту можно будет смоделировать образ мегаполиса через несколько лет.

Москва — город с развитым производством. В мегаполисе работают свыше 4,2 тыс. промкомпаний, на которых трудоустроены 725 тыс. человек. Каждый год открываются порядка 100 малых и от 40 до 50 средних и крупных предприятий. Они выпускают различные товары, внедряют инновации и наращивают объем выпускаемой продукции.