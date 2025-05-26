На финале чемпионата «Профессионалы» Подмосковье представят 14 конкурсантов

С 25 по 30 мая в Нижнем Новгороде на базе Федерального технопарка профессионального образования проходит финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Московскую область на соревнованиях представляют 14 участников, которые выступят в следующих компетенциях:

Бережливое производство (юниоры);

Графический дизайн;

Графический дизайн (юниоры);

Дизайн интерьера (юниоры);

Звукорежиссура;

Звукорежиссура (юниоры);

Информационная безопасность;

Моушн-дизайн;

Программные решения для бизнеса;

Программные решения для бизнеса (юниоры);

Разработка виртуальной и дополненной реальности;

Разработка виртуальной и дополненной реальности (юниоры);

Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений;

Разработка мобильных приложений.

В основном зачете примут участие студенты колледжей и техникумов (категория «Основная»), а также школьники в возрасте от 14 лет (категория «Юниоры»). В индустриальном зачете выступят молодые специалисты профильных отраслей, а в международном — представители зарубежных стран.

«Чемпионат «Профессионалы» — это не просто конкурс, а настоящая школа будущего. Здесь молодые люди получают шанс раскрыть свой потенциал, выбрать профессиональный путь и войти в мир современных, востребованных специальностей. Московская область делает ставку на качественное образование и тесное сотрудничество с работодателями. Мы будем и дальше системно развивать и совершенствовать подготовку кадров, создавая условия для профессионального роста талантливой молодежи», — подчеркнула министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Чемпионат «Профессионалы» проводится всего третий год, но уже стал значимым событием для профессионального сообщества и молодежи. Для ребят участие в финале — это возможность проявить свои таланты, продемонстрировать уровень подготовки и сделать важный шаг к будущей профессии.

Финальные соревнования чемпионата также пройдут в Калуге (25–30 августа) — по промышленным компетенциям, а в Санкт-Петербурге (ноябрь 2025 года) — по направлению «Образование и сервис».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.