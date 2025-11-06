На Филиппинах подвели итог конкурса красоты «Мисс Земля 2025»
На Филиппинах состоялся финал престижного конкурса красоты «Мисс Земля 2025», где главный титул неожиданно достался представительнице Чехии Натали Пушкиновой, сообщает РБК.
Это событие стало историческим — впервые за тринадцать лет корону получила участница из славянской страны.
Традиционно конкурс определяет четырёх победительниц, олицетворяющих природные стихии: титулы «Мисс Земля Воздух», «Мисс Земля Вода» и «Мисс Земля Огонь» соответственно завоевали Соллис Вала Иварсдоттир из Исландии, Тринх Май из Вьетнама и Вари Нгамкхам из Таиланда.
Российская участница Елизавета Гурьянова вошла в топ-12 финалисток и отличилась в конкурсе талантов, а представительница Украины смогла достичь топ-8.
«Мисс Земля» входит в большую четвёрку мировых конкурсов красоты наряду с «Мисс Вселенная» и «Мисс мира», уделяя особое внимание экологической тематике.
В прошлом году победу на этом конкурсе праздновала австралийка Джессика Лэйн.