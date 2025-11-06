На Филиппинах подвели итог конкурса красоты «Мисс Земля 2025»

сегодня в 02:50

На Филиппинах состоялся финал престижного конкурса красоты «Мисс Земля 2025», где главный титул неожиданно достался представительнице Чехии Натали Пушкиновой, сообщает РБК .

Это событие стало историческим — впервые за тринадцать лет корону получила участница из славянской страны.

Традиционно конкурс определяет четырёх победительниц, олицетворяющих природные стихии: титулы «Мисс Земля Воздух», «Мисс Земля Вода» и «Мисс Земля Огонь» соответственно завоевали Соллис Вала Иварсдоттир из Исландии, Тринх Май из Вьетнама и Вари Нгамкхам из Таиланда.

Российская участница Елизавета Гурьянова вошла в топ-12 финалисток и отличилась в конкурсе талантов, а представительница Украины смогла достичь топ-8.

«Мисс Земля» входит в большую четвёрку мировых конкурсов красоты наряду с «Мисс Вселенная» и «Мисс мира», уделяя особое внимание экологической тематике.

В прошлом году победу на этом конкурсе праздновала австралийка Джессика Лэйн.