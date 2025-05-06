На фестивале воздухоплавания в Клину соберутся лучшие пилотессы страны

С 14 по 19 мая в Клину пройдет VIII Фестиваль воздухоплавания «Город на ладони», а также спортивные состязания для лучших пилотесс страны — 8-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту среди женщин и 18-й Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

К участию в Чемпионатах уже заявились спортсменки из Московской, Новгородской, Рязанской, Костромской, Псковской областей и Пермского края.

Организаторы мероприятия — Администрация городского округа Клин, Федерация воздухоплавательного спорта России, Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Федерации воздухоплавательного спорта России» в Московской области.

В программе Чемпионатов запланированы соревновательные полеты и полет в дисциплине «кей-граб» (захват цели), когда пилоты тепловых аэростатов должны попасть с высоты маркером в заранее установленную мишень (корзину).

Самым зрелищным событием мероприятия станет «ночное свечение» — шоу, в рамках которого огромные воздушные шары светятся в темноте.

Торжественная церемония открытия фествиаля состоится 14 мая в 18:00 по адресу: г. о. Клин, д. Борозда (ориентир — поле рядом с магазином «Лемана Про»).

Полет «кей-граб» состоится 17 мая в 20.00 по адресу: г. Клин, ул. Мира, 21Б, Сестрорецкий парк.

Шоу «Ночное свечение тепловых аэростатов» состоится 17 мая в 21:00 по адресу: г. о. Клин, д. Борозда (ориентир — поле рядом с магазином «Лемана Про»).

Другие подробности фестивалей, а также корректировка расписания полетов, которая может произойти по погоде, будут публиковаться в официальных аккаунтах администрации городского округа Клин.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, власти региона будут делать все, чтобы Подмосковье становилось лучше.

«Мы и дальше будем делать все, чтобы жизнь в Подмосковье становилась лучше, а наша любимая страна — сильнее», — уточнил Воробьев.