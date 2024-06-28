В рамках Международного фестиваля П. И. Чайковского в Клину зародилась новая традиция — «Ландыши Чайковскому». Любимые цветы композитора высадили в мемориальном парке-музее дети Донбасса вместе с членами семей участников СВО, сообщила пресс-служба администрации городского округа Клин.

Как отметила глава городского округа Клин Алена Сокольская, юбилейный фестиваль Чайковского в текущем году отмечает свое десятилетие.

«Десять лет в этом году исполняется и нашему Донбассу, который вернулся в родную гавань. Домой. В Клину, как многие уже знают, находится один из самых крупных в России пунктов размещения детей Донбасса. Они здесь у себя дома. И в эти фестивальные дни ребята высадят в аллее музея-заповедника любимые цветы композитора. Чайковскому — от детей», — рассказала Сокольская.

Ландышами засадили клумбу неподалеку от мемориального дома композитора на аллее звезд музея-заповедника. Рядом с клумбой растет сирень, высаженная в этом году оперной дивой Симоной Кермес и примой Большого театра Светланой Захаровой.

Для ребят из Клинского ПВР после высадки цветов провели экскурсию по мемориальному дому композитора. После этого они посетили концерт «Июньское звучание», в котором участвуют лауреаты международных конкурсов и Большой симфонический оркестр имени Чайковского под управлением маэстро Владимира Федосеева.

Большой симфонический оркестр выступает в Клину в полном составе из более 100 музыкантов. В программе звучит знаменитый 1-й концерт Чайковского.

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